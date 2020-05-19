Петербуржец оспорил в суде необходимость носить маски и перчатки

https://static.news.ru/photo/54d852e8-99b7-11ea-a800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Житель Санкт-Петербурга Александр Матвеев подал в городской суд иск к местному правительству об отмене обязательного использования в общественных местах средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Инстанция приняла административный иск к производству.

Петербуржец выразил своё несогласие с тем, что местные жители обязаны носить маски и надевать перчатки до 31 мая при появлении в общественных местах, в том числе в магазинах и во время поездок в транспорте, включая такси.

Судебное заседание по иску Матвеева назначено на 26 мая, — приводит РИА Новости сообщение от представителей объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Как ранее писал NEWS.ru, Марат Мамедов, ударивший сотрудника метро Санкт-Петербурга в ответ на просьбу надеть маску, помещён под домашний арест. Такое решение вынес Кировский районный суд.