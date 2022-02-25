Петербургские депута­ты сформируют рабочую группу для развития адресной помощи гражданам, сообщил председатель комиссии Заксобрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков «Парламентской газете». Он привёл в пример такой помощи выплаты пособий детям от трёх до семи лет.

Да, выстраивается, с моей точки зрения, правильная система жёсткой адресности, нуждаемости и учёта дохода конкретного человека. С прошлого года впервые внедрена норма получения пособий в 50%, 70% или 100% прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. К ней долго готовились, она справедливая. Это около 13 тысяч рублей на ребёнка. В Петербурге за этими выплатами обратились 300 тысяч семей, — сказал Ржаненков.

Он добавил, что решения о выплатах принимаются с учётом сведений об имуществе и банковских счетах семьи.

Идея заняться этим вопросом появилась после того, как в 2021 году комитет по социальной политике, комитет финансов и институт при Министерстве финансов проанализировали меры соцподдержки. Выяснилось, что многие льготы предоставляют, не учитывая доход.

Ранее сообщалось, что бывшие военнослужащие, которые вышли на пенсию, могут претендовать на определённые льготы при условии стажа не менее 20 лет. Речь идёт о праве на бесплатный проезд на лечение или на отдых при покупке билетов на самолёт, поезд или автобус.