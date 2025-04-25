Песочные корзинки с кремом и сгущенкой! Готовим классический десерт дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Песочные корзинки с белковым кремом и вареной сгущенкой! Готовим классический десерт дома. Этот десерт — настоящая классика советской кухни! Хрустящие песочные корзиночки с карамельной ноткой вареной сгущенки и воздушным белковым кремом покорят любого сладкоежку.

Ингредиенты для песочного теста

Сливочное масло 82% — 120 г

Сахарная пудра — 80 г

Яйцо — 1 шт. (50 г)

Мука — 240 г

Соль — щепотка

Ванилин — 1 г

Разрыхлитель — 2 г

Для белкового крема

Белки — 200 г (примерно 6 шт.)

Сахар — 400 г

Вода — 130 г

Лимонная кислота — 0,5 г

Для начинки

Вареная сгущенка — 180 г (по 15 г на корзиночку)

Приготовление

1. Приготовление теста. Размягченное масло взбейте с сахарной пудрой до пышности. Добавьте яйцо, продолжая взбивать. Всыпьте сухие ингредиенты и быстро замесите тесто. Охладите 30 минут в холодильнике.

2. Формирование корзиночек. Разделите тесто на 12 частей, распределите по формочкам. Выпекайте 15 минут при 180°C до золотистого цвета.

3. Приготовление крема. Сварите сироп из воды и сахара (до 120°C). Взбейте белки с лимонной кислотой. Тонкой струйкой вливайте горячий сироп, продолжая взбивать 5 минут до устойчивых пиков.

4. Заполните корзиночки вареной сгущенкой. Выложите в каждую крем насадкой «роза».

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