Песочные корзинки с белковым кремом и вареной сгущенкой! Готовим классический десерт дома. Этот десерт — настоящая классика советской кухни! Хрустящие песочные корзиночки с карамельной ноткой вареной сгущенки и воздушным белковым кремом покорят любого сладкоежку.
Ингредиенты для песочного теста
- Сливочное масло 82% — 120 г
- Сахарная пудра — 80 г
- Яйцо — 1 шт. (50 г)
- Мука — 240 г
- Соль — щепотка
- Ванилин — 1 г
- Разрыхлитель — 2 г
Для белкового крема
- Белки — 200 г (примерно 6 шт.)
- Сахар — 400 г
- Вода — 130 г
- Лимонная кислота — 0,5 г
Для начинки
- Вареная сгущенка — 180 г (по 15 г на корзиночку)
Приготовление
1. Приготовление теста. Размягченное масло взбейте с сахарной пудрой до пышности. Добавьте яйцо, продолжая взбивать. Всыпьте сухие ингредиенты и быстро замесите тесто. Охладите 30 минут в холодильнике.
2. Формирование корзиночек. Разделите тесто на 12 частей, распределите по формочкам. Выпекайте 15 минут при 180°C до золотистого цвета.
3. Приготовление крема. Сварите сироп из воды и сахара (до 120°C). Взбейте белки с лимонной кислотой. Тонкой струйкой вливайте горячий сироп, продолжая взбивать 5 минут до устойчивых пиков.
4. Заполните корзиночки вареной сгущенкой. Выложите в каждую крем насадкой «роза».
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