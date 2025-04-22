Готовлю час — хватает на месяц! Апельсиновый мармелад по простому рецепту!

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Готовим апельсиновый мармелад по-домашнему! Представьте, как яркие лучики солнца превращаются в ароматный десерт — густой, с насыщенным цитрусовым вкусом и той самой желейной текстурой, которая тает во рту. Этот мармелад не сравнить с магазинным: только натуральные ингредиенты и настроение домашнего уюта.

Для приготовления возьмите 4 крупных апельсина, 1 лимон, 500 г сахара и 50 мл воды. Цитрусы тщательно вымойте, снимите цедру (без белой горькой части) и нарежьте тонкими полосками. Мякоть измельчите в блендере вместе с соком. В кастрюле смешайте пюре, цедру, воду и сахар, доведите до кипения на среднем огне, затем убавьте пламя и варите 40–50 минут, помешивая, пока масса не загустеет и не начнет отлипать от ложки.

Проверить готовность просто: капните немного мармелада на холодную тарелку — если капля держит форму, он готов. Разлейте горячую массу по формочкам или в один контейнер, дайте остыть при комнатной температуре, затем отправьте в холодильник на 4–5 часов. Готовый мармелад нарежьте кубиками и обваляйте в сахаре или кокосовой стружке для эстетики. С каждым кусочком вы почувствуете настоящий вкус апельсинов — без химии, с легкой кислинкой и летним настроением!

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