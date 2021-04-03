«Песня Манижи барахло»: Пушков оценил российскую культуру

https://static.news.ru/photo/6b9da432-f3a4-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков негативно оценил состояние российской массовой культуры.

Комментируя ситуация в отечественном масс-культе, Пушков не смог удержаться от оценки композиции певицы Манижи, которая представит в мае страну на конкурсе «Евровидение-2021».

Печально все это. Как и песня Манижи — барахло, которое сейчас начнут усиленно пиарить и уже пиарят вовсю. Массовая культура тоже может быть разной. Нам же раз за разом подсовывают, а затем навязывают симулякры, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Поводом для комментария послужила публикация в Telegram-канале «Невминкульт» о том, что происходит в российском музыкальном шоу «Голос». По мнению авторов текста, отечественная версия шоу является собой печальное зрелище, в сравнении с зарубежными аналогами. В иностранных шоу даётся шанс заявить о себе начинающим исполнителям с нестандартным вокалом, в то время как российским вариант превратился с раскрутку полупрофессиональных певцов второго и третьего эшелона.

Во многих иностранных версиях «Голоса» рейтинги шоу продолжают держаться благодаря ощущению сказки и шансу лично увидеть первое появление огромного таланта. Там, где «Голос» остается элементом контр-эстрады, трамплином для самородков — там и успех. А если превратить этот трамплин в запасную колею к раскрутке для опытных певцов второй и третьей волны — странно рассчитывать на интерес зрителей, — пишет «Невминкульт».

В качестве одного из примеров привели ситуацию с российским юным исполнителем Ярославом Якубчуком. мальчик обладает голосом в 4,5 октавы. Несколько лет назад он подал заявку на участие в российской версии «Голоса», но не смог пройти слепые отборы. Как написал его брат в Facebook, один из членов жюри заявил тогда, что «репертуар не подходящий». В 2018 году Ярослав дошел до финала британской версии телешоу. а на слепых отборах к нему повернулись все наставники.

Ранее имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении. Об этом писал NEWS.ru.