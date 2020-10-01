Песков: введение нового локдауна в РФ из-за COVID-19 не обсуждается

https://static.news.ru/photo/76f6fc62-0488-11eb-9a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на данный момент не рассматривается возможность введения нового локдауна из-за распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речи о полной изоляции в стране сейчас нет. При этом в регионах принимаются все необходимые меры по борьбе с распространением заболевания.

Насколько мне известно, речь об этом в настоящий момент не идёт, насколько мне известно, сейчас это не обсуждается, — заявил Песков, говоря о локдауне.

Пресс-секретарь отметил, что оперативный штаб по противодействию коронавирусу продолжает свою работу. Региональные власти также ведут борьбу с распространением COVID-19. В качестве примера Песков отметил действия столичного руководства, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за прошедшие сутки на территории России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 2 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.