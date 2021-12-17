В Кремле пояснили, когда ВОЗ признает «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает российскую вакцину «Спутник V» буквально в течение нескольких месяцев, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1». По его словам, возникли трудности, связанные с заполнением документов и предоставлением нужного набора информации. Чтобы решить эти вопросы, нужно время.

Я убеждён глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, всё-таки ВОЗ признает «Спутник», и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, можно долго рассуждать, почему ВОЗ пока ещё не признала российскую вакцину, и что за этим стоит — «предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы». Как пояснил Песков, у ВОЗ свои требования по предоставлению нужного набора информации, у России — свои, и чтобы «эти требования как-то поженить, нужно время».

Накануне официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала причиной задержки признания организацией «Спутника V» отсутствие достаточной технической документации. Она опровергла утверждения о том, что Всемирная организация здравоохранения лицензирует только препараты западного производства. Примером являются уже признанные ВОЗ препараты из Китая и Индии, добавила Харрис.