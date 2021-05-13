Кремль не планирует объявлять амнистию к праздникам

https://static.news.ru/photo/c1211158-b3d6-11eb-8807-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У властей нет планов объявлять амнистию в связи с 76-летием Победы или к Дню России (12 июня). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Нет, ничего такого нет на повестке, — приводит агентство его слова.

В прошлый раз амнистия для различных категорий осуждённых, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объявлялась в 2015 году. Тогда она затронула более 400 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов предлагал амнистировать заключённых в связи с пандемией коронавируса. Речь шла о ветеранах, ликвидаторах аварии на ЧАЭС, пожилых людях, беременных женщинах, несовершеннолетних, инвалидов и тяжелобольных.

Кроме того, предлагалось отпустить на свободу впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести ненасильственного и некоррупционного характера, а также осуждённых за нарушение порядка организации митингов, оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти или унижение человеческого достоинства.