https://static.news.ru/photo/603b3c78-bf50-11e9-ab96-fa163e074e61_660.jpg Встреча с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт рабочую встречу с гврио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент работает в Москве, у него запланирован телефонный разговор международный... Несколько рабочих встреч, включая общение с временным исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, — цитирует его РИА Новости .

По его словам, встреча будет проходить в формате традиционного общения президента с главами субъектов. Шумков был назначен врио главы Курганской области в начале октября 2018 года. Он сменил на этом посту Алексея Кокорина.

Ранее, как писал News.ru, Путин направил поздравительную телеграмму своему индийскому коллеге Раме Натхе Ковинде и премьер-министру Нарендре Моди в честь Дня независимости страны. Российский лидер отметил высокий авторитет Индии на мировой арене и выразил уверенность, что государства продолжат укреплять двустороннее сотрудничество на всех направлениях.