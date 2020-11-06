Песков: ситуация с коронавирусом в России требует дополнительных мер

Тренд на рост числа заболевших коронавирусом прогнозируется в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, дополнительные меры по борьбе с распространением COVID-19 принимаются.
Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения, — пояснил он.
При этом Песков подчеркнул, что ситуация с коронавирусом имеет тревожную тенденцию, «пандемия развивается»,
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия в ближайшее время выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, российские врачи впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки — 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан.