Песков: ситуация с коронавирусом в России требует дополнительных мер

https://static.news.ru/photo/757a8a1e-2014-11eb-96bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренд на рост числа заболевших коронавирусом прогнозируется в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, дополнительные меры по борьбе с распространением COVID-19 принимаются.

Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения, — пояснил он.

При этом Песков подчеркнул, что ситуация с коронавирусом имеет тревожную тенденцию, «пандемия развивается», передаёт ТАСС.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия в ближайшее время выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, российские врачи впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки — 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан.