Песков рассказал о личных поздравлениях Путина в день рождения

https://static.news.ru/photo/0290f9ba-4f3b-11eb-91c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Владимиру Соловьёву, что Владимир Путин всегда лично поздравляет его с днём рождения.

Да, поздравляет, конечно. Каждый раз этого ждёшь, — признался Песков.

По его словам, президент звонит, что касается подарков, то Путин тоже вручает их лично.

Песков также рассказал о своих ошибках за 12 лет работы пресс-секретарём президента. Он подчеркнул, что ему приходилось совершать и признавать свои ошибки, но в этом нет ничего страшного. При этом представитель Кремля затруднился назвать свой самый серьёзный прокол за всё время работы с Путиным.

Да я, наверное, не вспомню сейчас. Но какие-то рабочие. Когда идёт работа ежедневная и её много, то, естественно, ошибки неизбежны, — отметил Песков.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Кремля опроверг «войну башен» в администрации президента. По его словам, там идёт напряжённая работа и существуют жаркие споры, но не более того.