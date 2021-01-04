Песков рассказал о личных поздравлениях Путина в день рождения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналисту Владимиру Соловьёву, что Владимир Путин всегда лично поздравляет его с днём рождения.
Да, поздравляет, конечно. Каждый раз этого ждёшь, — признался Песков.
По его словам, президент звонит, что касается подарков, то Путин тоже вручает их лично.
Песков также рассказал о своих ошибках за 12 лет работы пресс-секретарём президента. Он подчеркнул, что ему приходилось совершать и признавать свои ошибки, но в этом нет ничего страшного. При этом представитель Кремля затруднился назвать свой самый серьёзный прокол за всё время работы с Путиным.
Да я, наверное, не вспомню сейчас. Но какие-то рабочие. Когда идёт работа ежедневная и её много, то, естественно, ошибки неизбежны, — отметил Песков.
Как писал NEWS.ru, ранее представитель Кремля опроверг «войну башен» в администрации президента. По его словам, там идёт напряжённая работа и существуют жаркие споры, но не более того.