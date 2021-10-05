Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения

Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими. Об этом во вторник, 5 октября, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Насколько мне известно, у него (Путина. — NEWS.ru) есть рабочие планы в этот день, несмотря на день рождения, — сказал представитель Кремля, отметив, что президент «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник».

Кроме того, Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли на празднование дня рождения президента самоизоляция, пояснил: у главы государства «сейчас уже нет такой особой самоизоляции», на которую он уходил в середине сентября из-за случаев коронавируса в его близком окружении.

14 сентября президент объявил об уходе на карантин. При этом отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V». Российский лидер находился на самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Личности заболевших Путин раскрывать не стал, однако призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться».

Ранее стало известно, что президент фактически вышел с двухнедельной самоизоляции.

Владимир Путин родился в 1952 году в Ленинграде. 7 октября 2021 года ему исполнится 69 лет. Из них больше 20 лет он занимает главный пост в государстве. День рождения президент обычно отмечает в кругу семьи и призывает не преувеличивать значение этого дня.