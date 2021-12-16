Песков рассказал, где Путин встретит Рождество

Президент России Владимир Путин по традиции встретит Рождество в храме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что какое-то определённое церковное учреждение пока не выбрано, передаёт РИА Новости. В 2021 году российский лидер приехал на Рождество в Новгородскую область, где посетил древнюю церковь Николы на Липне.

Будет храм, — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что пока не определено, в какой именно храм поедет президент.

Рождество в 2021 году Владимир Путин встретил в церкви Николы на Липне, расположенной в Новгородской области. Церковь Николы — древний каменный храм, построенный после монгольского нашествия в 1292 году. В его интерьере сохранились фрески XIII века. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен, но в 1956 году его отреставрировали. Ранее Путин встречал православный праздник в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, в котором президент был крещён в детстве.

Как сообщалось, рождественские богослужения в 2021 году прошли в 475 храмах Москвы, однако в них участвовали почти в 10 раз меньше человек, чем в предыдущие годы.