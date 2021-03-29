Песков рассказал, что Путин постоянно над ним подшучивает

https://static.news.ru/photo/8fc4451e-907a-11eb-a386-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин постоянно шутит над своим пресс-секретарём. Об этом в разговоре с журналистами рассказал сам Дмитрий Песков.

Сотрудники СМИ спросили у представителя Кремля, принято ли в администрации шутить. Вопрос был посвящён приближающемуся 1 апреля — дню розыгрышей и юмора. По словам Пескова, в администрации «ещё как» принято шутить. И делают это в Кремле «по-человечески». Как именно, пресс-секретарь национального лидера рассказывать не стал.

Кроме того, Пескова спросили, шутит ли над ним Путин.

Он это делает постоянно, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Ранее, как передавал NEWS.ru, Песков заявил, что самочувствие Владимира Путина после вакцинации от коронавируса остаётся хорошим. По его словам, какие-либо сопутствующие эффекты прививки так и не проявились.