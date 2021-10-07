Песков рассказал, будут ли стимулировать вакцинацию на федеральном уровне

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В Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Ильи Сачкова к президенту России Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Кремле понимают её эмоциональное состояние — против её сына выдвигаются серьёзные обвинения. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Я из сообщений СМИ ещё вчера узнал о том, что якобы такое письмо было направлено, но мне неизвестно как, по каким каналам. Я не видел этого письма у нас в...