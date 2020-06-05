Песков: Путин проведёт встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым

https://static.news.ru/photo/b548dffe-a71c-11ea-9703-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин 5 июня 2020 года проведёт очную встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Темой обсуждений станет работа организации во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

РФПИ, помимо традиционных направлений своей деятельности, в ситуации с коронавирусом, с пандемией во многом сконцентрировал свою деятельность на проектах, связанных с тестами, с лекарствами, с вакцинами, — цитирует его РИА Новости.

Песков добавил, что в Кремле чётко фиксируют последствия пандемии коронавируса для граждан и экономики РФ.

Пресс-секретарь подчеркнул, что те проблемы, которые россияне сейчас испытывают, являются последствиями пандемической ситуации. Она также влияет и на экономическую сферу.

Кроме того, Пескову также задали вопрос, знают ли в Кремле об исследовании социологов по поводу возможных протестов в России. Он ответил, что пока они «не имели возможности ознакомиться с этими материалами».

В России за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528.

Также за последние 24 часа медики выявили 8726 случаев в 85 регионах РФ, из них 1855 — в Москве. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834.

Выздоровели 212 680 граждан, из них 8057 поправились за последние сутки. Всего в мире заразились COVID-19 более 6,6 млн человек, свыше 391 тысячи умерли, более 2,8 млн исцелились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) всё ещё находится на подъёме. Жаркая погода грядущего лета не снизит рисков заразиться, считает официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.