Песков прокомментировал вопрос о голосовании жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вопрос о голосовании жителей Донбасса, имеющих российские паспорта, должна решать ЦИК.
По словам Пескова, в ДНР и ЛНР проживает очень много российских граждан, поэтому вопрос об организации для них голосования по конституционным поправкам нужно адресовать ЦИК, которая непосредственно этим занимается,
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.
Ранее член Центризбиркома Николай Левичев сообщил, что во время голосования откроются порядка 250 заграничных участков. Это количество не окончательное и может измениться в зависимости от эпидемической ситуации в странах, где планируют открыть участки, писал NEWS.ru.
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