Песков прокомментировал вопрос о голосовании жителей Донбасса

https://static.news.ru/photo/167f784a-a4df-11ea-a27b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вопрос о голосовании жителей Донбасса, имеющих российские паспорта, должна решать ЦИК.

По словам Пескова, в ДНР и ЛНР проживает очень много российских граждан, поэтому вопрос об организации для них голосования по конституционным поправкам нужно адресовать ЦИК, которая непосредственно этим занимается, передаёт РИА Новости.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля.

Ранее член Центризбиркома Николай Левичев сообщил, что во время голосования откроются порядка 250 заграничных участков. Это количество не окончательное и может измениться в зависимости от эпидемической ситуации в странах, где планируют открыть участки, писал NEWS.ru.