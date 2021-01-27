Песков прокомментировал вакцинацию Путина против COVID-19

https://static.news.ru/photo/dc1ac66a-608f-11eb-aad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин самостоятельно сообщит, когда сделает прививку против COVID-19, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вы знаете, что президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит, — отметил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН намерен подать документы во Всемирную организацию здравоохранения для прохождения преквалификации, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

По его словам, все необходимые документы для регистрации препарата в России уже были направлены в Минздрав и теперь ожидается официальный ответ.