В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке к президентским выборам

Суть ежедневной работы администрации президента отчасти заключается в подготовке к очередным выборам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его мнению, сами выборы, если прeзидент ещё раз выдвигает свою кандидатуру, — это такой экзамен, когда люди пoдтверждают или не подтверждают своё доверие. Поэтому всё, что дeлается в президентской администрации, — это так или иначе подготoвка. Так он прокомментировал сообщения о том, что в Кремле уже якобы начали готовиться к выборам главы государства 2024 года, сообщает ТАСС.

Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Предварительные обсуждения на эту тему прошли ещё летом. Речь шла о том, что предвыборную кампанию необходимо планировать не за год, а заранее.

Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что наиболее вероятным преемником Владимира Путина на посту президента является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он вспомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал министра крупным государственным деятелем и профессионалом с большой буквы.