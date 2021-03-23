Песков прокомментировал отсутствие протестов в поддержку Белозерцева

https://static.news.ru/photo/276684ee-8c8a-11eb-a116-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ главы государства об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева мог быть опубликован и раньше.

Представителя президентской администрации спросили, обратили ли внимание в Кремле на то, что задержание, арест и отставка Белозерцева прошли достаточно незаметно с точки зрения общественной реакции и не вызвали протестов. Песков отметил, что это «вопрос достаточно абстрактный».

Наверное, с учётом вчерашнего, мы поздно опубликовали указ об отстранении в связи с недоверием бывшего губернатора, и наверное, с учётом этого указа я воздержался бы от каких-либо комментариев, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

21 марта Белозерцева и ещё нескольких человек, в том числе пензенских предпринимателей, задержали. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям УК о преступлениях коррупционной направленности. Свою вину они не признали.

22 марта суд избрал арест в качестве меры пресечения для Ивана Белозерцева. Президент России Владимир Путин 23 марта снял губернатора с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Как писал NEWS.ru, правительство Пензенской области уйдёт в отставку в полном составе после увольнения главы региона.