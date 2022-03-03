Песков: представителей мемориала «Яд Вашем» пригласят в ЛНР и ДНР
Сергей Князев
Сергей Князев
13:09, 02 марта 2022
Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look press
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В Кремле предложили пригласить в ЛНР и ДНР представителей мемориала холокоста «Яд Вашем», которые осудили действия России, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По его словам, с окончанием спецоперации представители республик «с удовольствием» покажут представителям мемориала места массовых захоронений жертв обстрелов. Ранее «Яд Вашем» осудил использование сторонами конфликта риторики, связанной с нацизмом.
Они просто не знают, о чём говорят. А мы им сможем помочь приехать туда и всё посмотреть своими глазами, — подчеркнул представитель Кремля.
Израильский центр памяти жертв холокоста «Яд Вашем» 27 февраля заявил, что «сожалеет» о российской военной спецоперации на Украине и осудил использование обеими сторонами конфликта риторики, связанной с нацизмом. С аналогичным осуждением действий России 24 февраля выступили музей холокоста в США и польский мемориал и музей Аушвица. При этом израильский музей холокоста воздержался от возложения вины за вторжение или резкого осуждения Москвы за него.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил израильского премьер-министра Нафтали Беннета стать посредником на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Financial Times, выбор Зеленского объясняется тем, что Тель-Авив и Москва состоят в отношениях стратегического партнёрства, в частности в Сирии.