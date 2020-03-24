Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил сотрудницу больницы в коммунарке сфотографировать главу государства Владимира Путина. Затем она должна была отправить снимок через Telegram.
Затем телефон, на который была сделана фотография, следовало уничтожить,
По Telegram отправите, там один только контакт — написано «Дима», телефон оставляете себе и потом уничтожаете, — сказал он врачу.
Он объяснил, что не было времени на ожидание дезинфекции, так как Путина нельзя подвергать риску.
Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.
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