https://static.news.ru/photo/b9118962-6ddb-11ea-abab-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил сотрудницу больницы в коммунарке сфотографировать главу государства Владимира Путина. Затем она должна была отправить снимок через Telegram.

Затем телефон, на который была сделана фотография, следовало уничтожить, передаёт Life.

По Telegram отправите, там один только контакт — написано «Дима», телефон оставляете себе и потом уничтожаете, — сказал он врачу.

Он объяснил, что не было времени на ожидание дезинфекции, так как Путина нельзя подвергать риску.

Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.