Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию об одном сотруднике из администрации президента, заболевшем коронавирусом.
Ранее появилась информация, что первичное тестирование
По словам Пескова, он может подтвердить информацию только об одном случае, о втором ему неизвестно. Он также добавил, что заразившийся сотрудник не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным,
Как писал NEWS.ru, новые случаи инфицирования были выявлены в 16 регионах России. В Москве зафиксировали 157 заражённых, 12 — в Крыму, восемь — в Подмосковье, три — в Вологодской области, по два — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, а также в Дагестане и Татарстане.
Всего в России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.
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