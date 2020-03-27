https://static.news.ru/photo/98e7ca1c-7019-11ea-bf84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию об одном сотруднике из администрации президента, заболевшем коронавирусом.

Ранее появилась информация, что первичное тестирование выявило сотрудников администрации президента с признаками заражения коронавирусом. По данным источника, близкого к Кремлю, инфекция была также обнаружена и в управлении делами президента.

По словам Пескова, он может подтвердить информацию только об одном случае, о втором ему неизвестно. Он также добавил, что заразившийся сотрудник не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, новые случаи инфицирования были выявлены в 16 регионах России. В Москве зафиксировали 157 заражённых, 12 — в Крыму, восемь — в Подмосковье, три — в Вологодской области, по два — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, а также в Дагестане и Татарстане.

Всего в России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.