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Новые случаи инфицирования коронавирусом на сутки зарегистрировали в 16 регионах России.

В Москве зафиксировали 157 заражённых, 12 — в Крыму, 8 — в Подмосковье, 3 — в Вологодской области, по 2 — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по 1 — в Орловской, Ивановской, Тульской, Ростовской, Ярославской и Кировской областях, а также в Дагестане и Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем она добавила, что 20% инфицированных коронавирусом в РФ заразились им контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.