Песков планирует отпраздновать Новый год вместе со своей семьёй

https://static.news.ru/photo/1846eac2-49ef-11eb-9d22-fa163e074e61_660.jpg Фото: tatiana_navka/instagram.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков собирается отпраздновать Новый год в кругу семьи. По его словам, он готов немного поработать, если это потребуется.

Планы на новый год — отпраздновать Новый год с семьёй. Если потребуется, чуть-чуть поработать. Провести с детьми время, — отметил Песков в эфире RTVI.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что у его супруги, Татьяны Навки, Новый год — это самое рабочее время.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, что в начале уходящего года у президента были «грандиозные планы», для воплощения которых было сделано всё необходимое, например обновлено правительство. Но с приходом коронавируса всё изменилось, и не только в России.

Мировая экономика серьёзно пострадала, отметил он. Улицы городов опустели, мир стал другим, жизнь в этом году стала иной. Впрочем, Песков добавил, что Россия в этих обстоятельствах действовала эффективно, «кто бы что ни говорил», писал NEWS.ru.