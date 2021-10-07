Песков: Путин не получал письма матери основателя Group-IB

В Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Ильи Сачкова к президенту России Владимиру Путину, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Кремле понимают её эмоциональное состояние — против её сына выдвигаются серьёзные обвинения. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Я из сообщений СМИ ещё вчера узнал о том, что якобы такое письмо было направлено, но мне неизвестно как, по каким каналам. Я не видел этого письма у нас в администрации, — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видели ли в Кремле это письмо.

Днём ранее сообщалось, что мать арестованного по обвинению в госизмене Сачкова Людмила обратилась с открытым письмом к президенту. Она просит честного разбирательства.

Людмила Сачкова характеризует сына как истинного патриота и глубоко верующего человека. Она убеждена в невозможности совершения Сачковым преступления, в котором его обвиняют. Однако, по её словам, никто не узнает о том, справедливы ли эти обвинения.

Главу компании-разработчика Group-IB Илью Сачкова арестовали в Москве 29 сентября на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статье о госизмене (275 УК РФ). В соответствии со статьёй Сачкову грозит от 12 до 20 лет. Он не признаёт вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил за разъяснение дела основателя Group-IB. По его мнению, непрозрачность расследования станет критическим ударом по инвестиционной привлекательности IT-сектора в России.