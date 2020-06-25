Песков отметил высокий интерес граждан к голосованию по поправкам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не делают поспешных выводов из первых результатов по явке на общероссийском голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию.
При этом он отметил высокий интерес избирателей. Об этом пресс-секретарь сказал, комментируя вопрос о том, какие выводы сделали власти из первых результатов по явке на голосование,
Из первых результатов выводов не делаем. Очевидно, что интерес к голосованию большой. Но выводы делать ещё рано, подождите, только началось, — заявил Песков.
Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений.
Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 10 млн россиян уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Явка составила 9,2%.
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