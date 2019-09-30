https://static.news.ru/photo/80e3fe20-e38a-11e9-a0d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается комментировать решение Московского городского суда по делу актёра Павла Устинова.

Также он подчеркнул недопустимость влияние властей на исход процесса.

Мы не комментируем решения суда и не будем это делать и сейчас. Действительно, когда мы призывали дождаться результатов апелляции, мы имели в виду, что не стоит делать каких-то скоропалительных выводов, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

По факту совпадения мнения Мосгорсуда в отношении меры наказания для Устинова с мнением, ранее высказанным главой Росгвардии Виктором Золотовым, Песков заявил, что по этому вопросу стоит обращаться не к нему, а к представителям инстанции, передаёт « Свободная пресса ».

News.ru писал о том, что суд в столице изменил наказание до одного года лишения свободы условно.

Мосгорсуд 30 сентября рассматривал апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Устинову. И сторона защиты, и сторона обвинения назвали приговор суда первой инстанции слишком суровым. Прокурор, тем не менее, просила признать Павла виновным и изменить первоначальный приговор на условный с испытательным сроком четыре года. Защита настаивала на невиновности осуждённого, просила отменить приговор и оправдать Устинова.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима. Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки актёров, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».