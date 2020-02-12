https://static.news.ru/photo/6e1893f8-4d8b-11ea-b4a7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремлю известно о резонансе вокруг дела запрещённой в России организации «Сеть», но комментировать приговор суда его участникам администрация президента не будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что прямого запрета нет, но существует «общая невозможность» комментировать судебные решения.

Песков добавил, что в Кремле заметили реакцию СМИ на дело «Сети» и многочисленные публикации на эту тему, сообщает «Интерфакс».

Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых участников «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет. Они были признаны виновными в организации террористического сообщества и участии в нём. Свою вину фигуранты дела не признали.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Светлана Сидоркина назвала вердикт «очень суровым». Она также усомнилась в наличии состава преступления в действиях осуждённых.