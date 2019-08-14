https://static.news.ru/photo/49669228-be87-11e9-897b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин с лидером мотоклуба «Ночные волки» Александром Залдастановым (Хирургом), главой Крыма Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым (слева направо) Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу поездки президента Владимира Путина на мотоцикле без шлема в Севастополе.

Пресс-секретарь главы государства сослался на то, что в тот момент находился в отпуске, сообщает РИА Новости .

Российский лидер 10 августа приехал на мотоцикле «Урал» на байк-шоу «Тень Вавилона», организованное в Севастополе мотоклубом «Ночные волки». Путин находился за рулём, а его пассажирами были врио губернатора города Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как писал News.ru, глава государства получил от байкеров в подарок меховую шапку с символикой клуба.