Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу поездки президента Владимира Путина на мотоцикле без шлема в Севастополе.
Пресс-секретарь главы государства сослался на то, что в тот момент находился в отпуске, сообщает
Российский лидер 10 августа приехал на мотоцикле «Урал» на байк-шоу «Тень Вавилона», организованное в Севастополе мотоклубом «Ночные волки». Путин находился за рулём, а его пассажирами были врио губернатора города Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как писал News.ru, глава государства получил от байкеров в подарок меховую шапку с символикой клуба.