https://static.news.ru/photo/b428c2a8-d61e-11e9-bc90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплаты сотрудникам полиции в 3-4 раза при сокращении работников Кремль считает заслуживающей внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава кредитной организации озвучивает много экспертных идей, а также обладает солидным опытом работы в правительстве, консультационных организациях и в руководстве «такого гиганта, как Сбербанк».

Он вовлечён во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание, — подчеркнул представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что в настоящее время невозможно озвучить позиции по предложению Грефа, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс и Герман Греф поспорили о проблемах развития России. Первый сравнил этот процесс с управлением автомобилем: нажаты одновременно обе педали — газ (экономика) и тормоз (правоохранительная система), поэтому машина «не едет». В свою очередь глава Сбербанка, давний оппонент Чубайса на публичных площадках, возразил, что корень проблемы глубже: смысл в отсутствии актуальных моделей управления и понимания, как именно развивать экономику.