Песков объяснил премию пензенскому чиновнику за отказ от взятки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что практика выдачи премий госслужащим существует «испокон веков». Он отметил, что не видит разницы в том, с какой формулировкой они выдаются. Так представитель Кремля прокомментировал поощрение вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова за отказ от взятки, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федотову выдали премию в размере 47 тысяч рублей за то, что чиновник отказался от взятки в три миллиона. Вознаграждение вице-губернатор Пензенской области направил на благотворительность в «Русфонд». Пескова спросили, как в Кремле оценивают подобные «меры стимулирования госслужащих».

Я, честно говоря, не знаком с этой информацией, поэтому ничего не могу сказать. <...> Премии есть у госслужащих, это было испокон веков. Какая разница, с какой формулировкой? Премия она и есть премия, — сказал представитель Кремля.

Ранее тему премирования представителей власти затронул президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналиста, глава государства сообщил, что у него не может быть любимчиков в правительстве, но некоторые подчинённые заслуживают поощрения.