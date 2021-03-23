«Ему не нравится»: Песков объяснил отказ Путина от публичной вакцинации

https://static.news.ru/photo/1070f2ce-8bc2-11eb-a936-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не намерен вакцинироваться от коронавируса публично, поскольку не считает это целесообразным. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он вновь уклонился от ответа, какой препарат будет введён главе государства, объяснив это тем, что «все три российские вакцины абсолютно надёжны».

Что касается вакцинации под камеры, то ему (Путину. — NEWS.ru) это не нравится, — сказал Песков.

Он также заверил, что президент сделает прививку до конца дня 23 марта, передаёт ТАСС.

Днём ранее Путин сообщил о намерении 23 марта сделать прививку от коронавируса. Как позже уточнил Песков, вакцинация российского лидера не будет публичной. Он также не стал уточнять, какой именно препарат намерен использовать президент, уточнив лишь, что это будет один из отечественных препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

В феврале, как писал NEWS.ru, Путин объяснил нежелание вакцинироваться перед телекамерами тем, что он не хочет «обезьянничать». Впрочем, тогда президент анонсировал эту процедуру на начало лета, заявляя об отсутствии необходимости вносить коррективы в план вакцинаций от других болезней.