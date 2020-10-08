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Песков о самоубийстве журналистки Славиной: «Мне нечего сказать абсолютно»

13:11, 08 октября 2020
Ирина Славина Ирина Славина Фото: Ирина Славина/facebook.com

Ситуацию с самоубийством журналистки Ирины Славиной в Нижнем Новгороде разбирают областные власти, это не вопрос федерального уровня, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, анализируют ли в президентской администрации случай Славиной.

Мне нечего сказать абсолютно. Я знаю, что на региональном уровне с этой ситуацией разбираются, — приводит ответ Пескова ТАСС.

2 октября главный редактор KozaPress Ирина Славина совершила самоубийство перед отделением МВД. Как рассказал юрист организации «Агора», незадолго до этого у женщины проходили обыски, а в отношении неё были возбуждены уголовные дела за неуважение к власти и публикацию фейков. На своей странице в Facebook журналистка оставила предсмертное послание, в котором попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Кремль выразил соболезнования родным и близким погибшей журналистки, писал NEWS.ru. 

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