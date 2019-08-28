https://static.news.ru/photo/c580da5e-c985-11e9-95cc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел ничего странного в том, что главе государства Владимиру Путину на авиасалоне МАКС дважды продавала мороженое одна и та же продавщица.

По его словам, на мероприятии из года в год могут работать одни и те же люди, так как при организации некоторые компании задействуются повторно, передаёт ТАСС .

Но, честно говоря, я даже не знаю — это та же продавщица или не та же. Поэтому, это, что называется, вопрос не к нам, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, ранее Путин угостил своего турецкого коллегу Эрдогана российским мороженым. Это произошло в ходе посещения авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском.

Сладость ему продала та же женщина, что и на аналогичном мероприятии два года назад.