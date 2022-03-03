Песков не прокомментировал отключение от эфира радиостанции «Эхо Москвы»

Президент России Владимир Путин в курсе того, что доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» ограничен. Кремль не комментирует решение Генпрокуратуры, которая «выполняет свою работу», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что говорить о возвращении радиостанции в эфир пока преждевременно.

Безусловно, президент в курсе такого решения. Комментировать это никак не можем и не хотим, — сказал представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство заблокировало доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранных агентов). Представители регулятора отметили, что таким образом отреагировали на обращение Генпрокуратуры РФ.

Причиной блокировки стало систематическое размещение ложных материалов о специальной военной операции России на Украине и регулярная публикация на сайтах информации с экстремистскими призывами к насилию.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ранее сообщил, что Google заблокировал в Европе YouTube-канал радиостанции. По его словам, американская компания посчитала, что канал связан с «Газпромом».