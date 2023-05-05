Песков не исключил контактов между Россией и США Песков не исключил контактов между Россией и США для обеспечения интересов страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальнейшие контакты между Россией и США не исключены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, взаимодействие будет продолжаться при необходимости для обеспечения интересов страны, несмотря на отрицание причастности Вашингтона к инциденту с атакой беспилотников на Кремль.

Безусловно, любые контакты возможны для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости, — сказал Песков.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

При этом представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва говорит неправду об инциденте. По его словам, США не имеют отношения к атаке и не располагают данными о том, кто за этим стоит.