Песков напомнил о дате истечения указа Путина о самоизоляции

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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов этого дела.

Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе арбитража. В результате мужчина останется под домашним арестом до 13 августа. Как писал NEWS.ru, уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале...