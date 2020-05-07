Песков напомнил о дате истечения указа Путина о самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность издания Владимиром Путиным указа о поэтапном смягчении карантинных мер. Он напомнил, что до окончания срока принятого ранее документа, предписывающего гражданам соблюдать режим самоизоляции, ещё есть время.
Политик отметил, что осталось пять дней до истечения срока действия указа,
Ещё пять дней до окончания ранее объявленного срока, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса. Выход из самоизоляции станет поэтапным и будет различаться в зависимости от региона. В Москве в первую очередь возобновится работа промышленных предприятий, а вот в парки и скверы, по рекомендации Роспотребнадзора, жители столицы вернутся нескоро.
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