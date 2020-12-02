Первый замглавы комитета ГД по охране здоровья госпитализирован с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4d83ccba-348b-11eb-a38c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый замглавы думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Как сообщил сам парламентарий, у него диагностировано 50%-ое поражение лёгких.

Дорогие друзья, я тут дико извиняюсь. Некоторое время не буду брать трубку и отвечать на смс-ки. Госпитализирован. Вчера КТ показала 50% поражения лёгких. Лечусь. До связи! — сообщил Тумусов в Telegram-канале.

Накануне в соцсети депутат рассказал, что получил положительный тест на коронавирус. По его словам, на следующий день утром он вызвал врача на дом, но тот не пришёл. Медик пришёл только вечером на следующий день, выписал ему лекарства. Политик поинтересовался, почему ему не дают их бесплатно, на что получил ответ, что препараты закончились.

В аптеках тоже нет лекарств. Сказали всё раскупили больницы. И это в Москве! Не болейте друзья, — отметил Тунусов.

Ранее стало известно, что спикер Совета Федерации Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заразившимся COVID-19. Кроме того, положительный тест на вирус получил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. В настоящее время он проходит лечение и также находится на самоизоляции, писал NEWS.ru.