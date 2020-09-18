Первый канал заблюрил видео и обвинил в этом команду Навального

https://static.news.ru/photo/76c7a932-f9af-11ea-a9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

На Первом канале показали видео, снятое из номера томской гостиницы, где останавливался Алексей Навальный. Сначала ведущий программы «Время покажет» обвинил команду оппозиционера в том, что они намеренно скрыли время на попавшем в кадр будильнике. Однако позже Артём Шейнин признался, что это сделали сотрудники Первого канала.

Я знаю, что нас сейчас смотрят вот эти навальнята. Значит, обратите внимание, только что обнаружили мои редакторы: там вот стоят часики, который заблюрили не мы. На этом будильнике очень прекрасно было бы видно время. Но заблюрили этот будильник не мы, а они, — заявил ведущий в эфире.

Однако в оригинальной версии видео, опубликованного в Instagram оппозиционера, с часами всё в порядке. На них без затруднения можно различить время: 11:45.

В следующем выпуске своей программы Шейнин заявил, что в предыдущем эфире «произошла техническая ошибка». Он также призвал соратников Навального поучиться у команды ведущего признавать свои ошибки.

Разбирая это их фуфловое видео, мы показали, что часы были заблюрены, хотя это у нас технический сбой произошёл. У нас съехал блюр. Мы, проверяя себя по три раза в том, что мы говорим и делаем, это обнаружили. Целый разнос у нас был. В результате выяснилось, что часы-то не заблюрены, — констатировал он.

44-летний Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера определили, что россиянина отравили веществом из группы «Новичок».

17 сентября команда основателя Фонда борьбы с коррупцией заявила , что оставшиеся в Томске соратники Навального, узнав, что он потерял сознание на борту, сразу же отправились в гостиничный номер, где ночевал политик. Для фиксации происходящего они вызвали местного адвоката. В номере они описывали и упаковывали всё, что могло пригодиться. В числе этих вещей были и бутылки с водой.

Эти вещи затем переправили в Берлин. Как сообщают немецкие СМИ, благодаря одной из этих бутылок и удалось идентифицировать яд. Его следы, как объясняет команда оппозиционера, остались на ёмкости потому, что Навальный, уже будучи отравленным, прикасался к ней, писал NEWS.ru.