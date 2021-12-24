Первый канал признали СМИ года по данным опроса ВЦИОМа

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Самым популярным СМИ года россияне назвали Первый канал с 9% голосов, на втором месте оказался телеканал НТВ (5%), на третьем — «Россия 1» (4%). При этом телевидение обгоняет Интернет по популярности — 13% и 12% соответственно, радио отдают предпочтение 4% респондентов. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передаёт ТАСС.

Вне всякой конкуренции оказался Первый канал — 9% его назвали, на втором месте НТВ — 5%, на третьем — «Россия 1» — 4%, — сообщил глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

Среди самых популярных телепередач россияне выделили «Голос» (5%), «60 минут» (4%) и «Поле чудес» (3%). В рейтинге журналистов года лидирует Владимир Соловьёв (5%), следом за ним идёт Юрий Дудь (4%), а третье место делят между собой Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Андрей Караулов и Алексей Пивоваров (по 2% соответственно).

Опрос был проведён в декабре среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее музыкантом года российские граждане назвали Александра Градского, ушедшего из жизни 28 ноября. Также в рейтинг музыкантов года вошли Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Денис Мацуев, Николай Басков и Моргенштерн.