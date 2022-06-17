Первый канал покажет награждение лучших врачей России

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Первый канал покажет награждение лучших врачей России в рамках совместной с Минздравом премии «Призвание». Церемонию начнут транслировать 19 июня в 19:19, ведущими выступят Елена Малышева и Александр Розенбаум, сообщает пресс-служба телеканала. Награды разделены на несколько номинаций.

За проведение уникальной операции получили своё признание группа врачей под руководством доктора Баглата Алекяна. Они провели 73-летней женщине три операции одновременно и спасли ей жизнь.

За создание нового метода лечения премию получили врачи под руководством доктора Олега Голощапова, они впервые в мире пересадили микробиоту для спасения пациентов с острой реакцией «трансплантат против хозяина».

За создание нового метода диагностики были награждены врачи под руководством доктора Тотоляна А. А. из разных городов и областей России. Они провели уникальное двухлетнее исследование коллективного иммунитета жителей России.

За создание нового направления в медицине премией отметили врачей под руководством Школьниковой М. А. Они создали систему выявления и лечения смертельно опасных нарушений ритма у детей и создали первый в России и в Европе специализированный детский аритмологический центр. Врачи внедрили по всей стране самые современные методы выявления, маршрутизации и лечения аритмий у детей.

Премию «Призвание» за вклад в развитие медицины вручили группе врачей-травматологов под руководством Карякина Н. Н. Они создали персонифицированную систему диагностики и лечения пациентов травматолого-ортопедического профиля с использованием компьютерного моделирования и аддитивных технологий 3D-печати. Одноимённой премии удостоились 20 военных врачей, отличившиеся в ходе военной операции на Украине.

Награду в номинации «За верность профессии» заслужил врач районной больницы поселка Аргаяш Челябинской области Владимир Дмитриевич Карев. Он, хирург широкого профиля, посвятил медицине 59 лет своей жизни.

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