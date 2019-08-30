https://static.news.ru/photo/8feb4ace-cc8b-11e9-a1ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый в России автопробег мусоровозов состоится в сентябре. Организатором его выступает ассоциация «Чистая страна», объединяющая регоператоров в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами и производителей техники.

Мероприятие стартует 5 сентября в подмосковных Люберцах. Колонна мусоровозом проедет через Москву, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону и Краснодар. Завершится пробег в Геленджике 17 сентября, где состоится Всероссийская конференция, посвящённая реформе по обращению с отходами.

В каждом из указанных городов колонна будет останавливаться для проведения лекций, экологических уроков, мастер-классов и акций по сбору мусора, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что жители столицы смогут обменять собранный мусор на билеты в театр. Акция проводится с 31 августа по 24 сентября.