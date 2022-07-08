Первую подлодку — носитель «Посейдонов» передали ВМФ Первая подводная лодка спецназначения — носитель «Посейдонов» «Белгород» — передана ВМФ России

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Первая подводная лодка спецназначения — носитель «Посейдонов» «Белгород» — передана Военно-морскому флоту России, сообщили на предприятии «Севмаш», где была изготовлена субмарина. Она спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и построена АО «ПО «Северное машиностроительное предприятие». Корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может использоваться как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.

Сегодня, 8 июля 2022 года, на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО «ПО Севмаш» (входит в ОСК) — состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», — говорится в сообщении.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что российские атомные подводные лодки «Северодвинск» и «Смоленск» показали НАТО, кто хозяин в Арктике. Он объяснил, что учебные стрельбы с участием подлодок в Баренцевом море вызваны активизацией сил США и Альянса на арктическом направлении.

По словам эксперта, Северный флот готов противостоять любым угрозам со стороны НАТО. На включение в Альянс Швеции и Финляндии Россия будет отвечать усилением войск в арктической зоне, сообщил эксперт.