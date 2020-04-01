https://static.news.ru/photo/d8cec92a-73f5-11ea-b403-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Первому каналу 1 апреля исполнилось 25 лет. В этот день в 1995 году вышли в эфир первые передачи тогда ещё Общественного российского телевидения. В сентябре 2002 года ОРТ сменило название на Первый канал.

В эфире Первого и сейчас с успехом идут передачи, на которых выросли поколения зрителей: КВН, «Что? Где? Когда?», «Здоровье», «Человек и закон», «Поле чудес», — сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.

Некоторые передачи, которые сейчас идут на Первом, имеют более продолжительную историю. Так, информационная программа «Время» в 2018 году отметила 50-летний юбилей, а премьера интеллектуальной телеигры «Умницы и умники» состоялась в ноябре 1992 года.

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович признался, что с Первым каналом связана вся его жизнь, он до сих пор помнит, как ему было стыдно за первые передачи. Актриса Лариса Гузеева, которая уже 12 лет ведёт «Давай поженимся!», призналась, что целый месяц думала над предложением и никак не могла решиться на роль телеведущей, зато сейчас своих коллег по Первому считает практически родственниками. А врач Елена Малышева, которая уже 23 года является главным лицом программы «Здоровье», рассказала, как с помощью Первого канала ей удалось быстро найти папу, который страдал болезнью Альцгеймера и потерялся в Москве.

К юбилею на сайте Первого канала открылся мультимедийный спецпроект ( https://25.1tv.ru ), где можно увидеть и вспомнить трогательные, смешные и драматичные моменты флагманских телешоу.

Как писал NEWS.ru, телевидение может быть привлечено для дистанционного обучения российских школьников. С такой инициативой выступили представители Министерства просвещения. Как отметил замглавы ведомства Виктор Басюк, школьникам могут начать транслировать предложенный издательствами видеоконтент. Министерство хочет очень активно развивать указанное направление.