https://static.news.ru/photo/2bdc3b00-4ccf-11ea-9e82-fa163e074e61_660.jpg Максим Верников Фото: Максим Верников/facebook.com

Ленинский районный суд признал виновным экс-координатора свердловского отделения «Открытой России» Максима Верникова в участии в деятельности «нежелательной в России организации». Это первый случай вынесения приговора по такой статье.

Мужчина получил 300 часов исправительных работ: судья посчитал, что другой вид наказания может «повлечь за собой уклонение от исполнения», передаёт Znak.ru. Арбитраж принял во внимание положительные характеристики и состояние здоровья подсудимого.

Защита планирует обжаловать приговор.

По версии силовиков, Верников принимал участие в работе движения «Открытая Россия» с 2017 года. Он дважды получал административные штрафы за свою деятельность, а позднее объявил о выходе из организации во избежание уголовного преследования. Однако свидетель, фамилия которого в материалах дела засекречена, утверждал, что полномочия были сложены лишь «формально». Кроме того, анонимный информатор заявил о связи «Открытки» с Михаилом Ходорковским, что и позволило следователям связать её деятельность с признанной в России «нежелательной» британской Open Russia Civic Movement.

Обвиняемый свою вину не признал. Он и его адвокаты говорили, что российское движение не имеет ничего общего с организацией из Великобритании, которая сейчас официально ликвидирована. Кроме того, он утверждал, что прекратил деятельность в «Открытой России» и присутствовал на её мероприятиях только как журналист, что не запрещено законом.

Как писал News.ru, Ленинский районный суд Краснодара рассматривает уголовное дело, возбуждённое в отношении активистки Яны Антоновой за участие в нежелательной организации «Открытая Россия». По словам адвоката женщины Александра Валявского, статья 284.1 УК России предусматривает наказание за участие в деятельности нежелательной организации человека, который ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение года. В 2017 году Яна Антонова развернула три флага с логотипом «Открытой России» на согласованном митинге, в 2019-м провела разрешённый законом одиночный пикет для привлечения внимания к нехватке школ в Краснодаре, а впоследствии опубликовала ряд постов в социальной сети с символикой организации.