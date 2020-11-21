Первое фото Ефремова в белгородском СИЗО появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/933d100c-2c54-11eb-9b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.beleparh.ru

Заслуженный артист России Михаил Ефремов попал на фото в храме, где владыка Иоанн отслужил молебен и причастил осужденных отряда хозобслуживания. Митрополит Белгородский и Старооскольский посетил СИЗО Белгорода, где в данный момент находится артист.

Кроме сотрудников и работников хозблока на молебне в храме присутствовали замначальника регионального УФСИН Виталий Авдеев и помощник начальника УФСИН по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, сообщает пресс-служба Белгородской и Староосколькой епархии..

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После богослужения митрополит окропил святой водой помещения и вручил в дар главе СИЗО № 3 телевизор.

В СИЗО № 3 Ефремов будет находиться на карантине в отдельной камере. Отбывать наказание «отец Иннокентий» из знаменитой комедии «День выборов» будет в исправительной колонии № 4.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий не готов пойти на примирение с Михаилом Ефремовым. По словам адвоката потерпевшей стороны, позиция мужчины последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции.