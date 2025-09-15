Переживет суровую русскую зиму до -50 °C! Сажайте осенью, расцветет в мае

Этот цветок переживет даже суровую русскую зиму с морозами до -50 °C, ледяными дождями и бесснежными периодами. Сажайте осенью, он расцветет уже в мае!

Нарцисс — беспроигрышный вариант даже для Урала, Сибири и северных регионов. Его луковицы содержат природный «антифриз» — криопротекторные белки, которые предотвращают образование кристаллов льда в клетках.

Посадка проста: заглубите луковицы на 15–20 см в любую почву (даже в глину или песок), добавьте горсть песка в лунку для дренажа и забудьте до весны. Нарциссы не требуют укрытия, не вымерзают при перепадах температур, устойчивы к грызунам (ядовиты для них) и десятилетиями растут на одном месте. Уже в апреле они пробиваются через снег, а к маю раскрывают душистые цветы-коронки белых, желтых и оранжевых оттенков.

