Переживет суровую русскую зиму до -50 °C! Сажайте осенью, расцветет в мае

15 сентября 2025 в 03:33

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветок переживет даже суровую русскую зиму с морозами до -50 °C, ледяными дождями и бесснежными периодами. Сажайте осенью, он расцветет уже в мае!

Нарцисс — беспроигрышный вариант даже для Урала, Сибири и северных регионов. Его луковицы содержат природный «антифриз» — криопротекторные белки, которые предотвращают образование кристаллов льда в клетках.

Посадка проста: заглубите луковицы на 15–20 см в любую почву (даже в глину или песок), добавьте горсть песка в лунку для дренажа и забудьте до весны. Нарциссы не требуют укрытия, не вымерзают при перепадах температур, устойчивы к грызунам (ядовиты для них) и десятилетиями растут на одном месте. Уже в апреле они пробиваются через снег, а к маю раскрывают душистые цветы-коронки белых, желтых и оранжевых оттенков.

Ранее был назван цветок, с которым не нужно возиться: посадка под зиму и 100%-ная всхожесть весной.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
