Перестала печь «Птичье молоко»! Готовлю торт «Миллионер» — слои шоколадного бисквита, карамельного крема и хрустящего пралине. Это гениально просто и невероятно вкусно: торт для особого случая, который собирается как конструктор из безупречных компонентов.

Получается обалденная вкуснятина: влажный, пористый шоколадный бисквит, нежнейший масляно-карамельный крем, который тает во рту, и хрустящие сладкие крошки пралине, соединяющие все слои в идеальную гармонию.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 30 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя. Для крема и пралине: 200 г сливочного масла, 1 банка вареной сгущенки, 150 г фундука или миндаля, 100 г сахара. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель, аккуратно перемешайте. Выпекайте в форме (20–22 см) при 180 °C 25–30 минут. Остудите и разрежьте на 2-3 коржа. Для пралине обжарьте орехи с сахаром на сковороде до карамелизации, остудите и измельчите в крошку. Для крема взбейте мягкое масло со сгущенкой. Смажьте коржи кремом, обильно пересыпая каждый слой ореховой крошкой. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике 6–8 часов.

