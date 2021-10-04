Переехавшая в Анголу россиянка рассказала о возможностях для заработка

Россиянка Светлана уехала с мужем в столицу Анголы — Луанду и стала главой отдела маркетинга ювелирной фабрики. В беседе с Lenta.ru она рассказала о том, что в стране легко заработать, если знать, как правильно использовать свои предпринимательские способности.

Многое из того, что давно известно в РФ, в Анголе появится только через несколько лет. Если у человека имеется деловая хватка, ему откроются все дороги. В Анголе действительно возможно всё! Если в России у тебя не получалось построить карьеру, то в Анголе скорее всего будешь топ-менеджером. Если не стала крутой артисткой дома, то в Анголе будешь суперстар, — пояснила Светлана.

Она добавила, что коммунальные услуги в Анголе работают с перебоями, а чтобы отправить денежный перевод в другую страну приходится прилагать значительные усилия, преодолевая трудности, характерные для африканской страны. Светлана пожаловалась, что услуги врачей там достаточно дорогостоящие, и не всегда цена соответствует их качеству. Несмотря на это, приехавший в Анголу россиянин может добиться там успеха как минимум потому, что все отрасли экономики очень плохо развиты.

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